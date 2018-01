Marijnissen: vrouw die uitgaat is geen hoer

„In ons land zitten jongens en meiden samen in een collegezaal. En je mag geloven wat je wilt, maar vrouwen die uitgaan, zijn geen hoer. In ons land staan we pal voor de rechten om hand in hand te lopen met degene van wie je houdt. Of dat nou in Kanaleneiland is of op Staphorst ”, aldus Marijnissen.

Ze sprak ook over typische SP-thema’s. Zo liet ze weten er klaar voor te zijn om „ons land terug te pakken van Rutte en zijn roofkapitalisten.” Volgens haar heeft PVV-leider Wilders als oud-VVD’er zelf „volop meegewerkt aan de uitverkoop van ons land” en geeft hij daar „nu mensen met een ander geloof de schuld van.”

Op het partijcongres namen de SP-leden ook afscheid van de vorige SP-leider Emile Roemer. Het Metropole Orkest speelde muziek van Metallica voor Roemer, die fan is van de Amerikaanse metalband. De Tweede Kamer nam woensdag al met applaus afscheid van het Kamerlid.

Partijvoorzitter Ron Meyer zei zaterdag dat er ook zaken niet goed gaan bij de SP. Zo is het volgens hem de afgelopen tijd te vaak gebeurd dat interne discussies naar buiten zijn gekomen. „Ik baalde ervan als we binnen de partij alle ruimte voor discussie hebben en er toch mensen waren die de strijd buiten zochten”, zei Meyer.

Volgens hem is eenheid de voorwaarde voor succes van de partij. „Discussie voeren we binnen, strijd voeren we buiten.”