Doden door brand in hotel Praag

Ongeveer veertig mensen zijn gewond geraakt. De brandweer sloeg groot alarm en zette onder andere drie ladderwagens in. Diverse hotelgasten moesten door de hulpdiensten worden gereanimeerd, waarschijnlijk omdat zij rook hadden ingeademd. Volgens lokale media verspreidde de rook zich razendsnel via de luchtverversing.

Het hotel is gevestigd in een historisch gebouw aan de oevers van de Moldau. Het zou gaan om hotel Hotel Eurostars David. Brandweermannen zoeken op het moment naar mensen die zich mogelijk nog in het hotel bevinden.