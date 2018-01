Pechtold tegen Buma: Niet met PVV!

„Hebben ze bij het CDA dan niets geleerd van 2010? Was die afstraffing niet voldoende?”, zei Pechtold op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Amsterdam. „Solliciteren ze bij het CDA voor de tweede keer naar een politieke bijna-doodervaring?”

Buma zei gisteren dat hij zijn lokale afdelingen de ruimte laat om een samenwerking in gemeentebesturen met de PVV aan te gaan. Bij de landelijke verkiezingen sloot Buma de PVV juist uit. De in 2010 gestarte landelijke samenwerking met de PVV was immers slecht bevallen. Buma noemde ook de mislukte onderhandelingen in het Catshuis 2012, toen de PVV het kabinet-Rutte I ten val bracht en het CDA hard door de kiezer werd afgestraft.

Penthouse

Pechtold haalde hard uit naar Wilders, die hem vandaag in Rotterdam Alexander Penthouse noemde, vanwege de controverse rond het geschonken huis waar eind vorig jaar veel commotie over losbarstte.

„Wat stelde dat mediaspektakel nou voor?”, wierp Pechtold over de demonstratie op. Hij stelde dat de PVV’er had gezegd dat er tienduizend mensen op de manifestatie zouden afkomen en dat dat vandaag helemaal niet gebeurde. „Het waren busladingen vol Belgen, media en foute clubs als Pegida en Voorpost.” Hij zei verder dat Wilders ’te laf is’ om in Amsterdam mee te doen aan de lokale verkiezingen.

Circus Baudet

Ook Thierry Baudet van Forum voor Democratie, een concurrent die in Amsterdam meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, kreeg de volle laag van Pechtold. „Circus Baudet”, sneerde de D66-leider. „Ik weet niet waar hij voor staat. Kiezers worden door Wilders en Baudet voor de gek gehouden. De grote vragen blijven onbeantwoord.”

Daarna was het tijd voor GroenLinks, dat het volgens Pechtold aan ’politieke moed ontbreekt.’ D66 strijd volgens een peiling met GroenLinks om de grootste partij van Amsterdam te worden op 21 maart.