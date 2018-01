Pechtold: Wilders te laf voor Amsterdam

Hij haalt ook uit naar coalitiepartner Sybrand Buma van het CDA. Pechtold zegt „werkelijk niet” te snappen dat Buma als politiek leider lokale samenwerking met de PVV niet uitsluit.

„Solliciteren ze bij het CDA nou werkelijk weer naar een tweede politieke doodervaring?”, herinnert de D66-leider aan de afstraffing die het CDA kreeg nadat die partij in 2010 de samenwerking was aangegaan met Wilders en diens PVV.

Buma zei vrijdag in het televisieprogramma Jinek dat hij net als eerder in 2014 het aan de lokale afdelingen laat om te beslissen of ze met de PVV samenwerken. „Ik vind dat partijen dat echt lokaal moeten afwegen”, aldus Buma. Op landelijk niveau sluit het CDA de PVV wel uit.

Pechtold geeft ook Thierry Baudet van Forum voor Democratie een veeg uit de pan. Zo zegt hij inmiddels een jaar naar Baudet in de Kamer te kijken, maar nog geen idee te hebben waar hij staat. „Wat Baudet en Wilders vooral gemeen hebben is een oneindige voorraad zondebokken. Voor elk probleem is er wel een schuldige. Al is het vaak iemand met een migratieachtergrond of een D66’er.”

Pechtold wijst er ook op dat GroenLinks en de SP in Den Haag „samen nu 50 jaar oppositie vieren.” Hij verwijt deze partijen „een fundamenteel gebrek aan politieke moed.”