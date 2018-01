Opnieuw veel ongevallen door verraderlijke gladheid

Automobilisten moeten hun rijgedrag aanpassen op de omstandigheden. Ⓒ ANP

LEEUWARDEN - In het noorden van Nederland hebben zich afgelopen nacht en in de vroege ochtend opnieuw veel ongevallen door gladheid voorgedaan. Dat meldde de politie in Leeuwarden. „Het is spekglad op sommige wegen. Wees voorzichtig!” Ook uit andere delen van Nederland kwamen meldingen van glijpartijen en aanrijdingen. De gladheid is in de loop van de ochtend afgenomen.