VS waren op de hoogte van Turkse aanvallen

Opmerkelijk is dat de aanvallen van het Turkse leger gericht zijn tegen de door de VS gesteunde Koerdische milities van de YPG. „Turkije was openhartig”, aldus Mattis over de NAVO-bondgenoot. „Zij waarschuwden ons voordat zij hun vliegtuigen de lucht in stuurden. En wij werken nu aan de toekomst. Daar komen we wel uit.”

Turkije begon zaterdag aan het langverwachte offensief in de Syrische grensregio Afrin. Eerst waren er bombardementen, zondag volgden troepen die het gebied introkken.

’Legitieme zorgen om de veiligheid’

Mattis verklaarde dat Turkije „legitieme zorgen om de veiligheid” heeft. Tegelijkertijd wees hij op het belang van de YPG-milities die hun effectiviteit volgens hem hebben bewezen. „Het heeft ze duizenden levens gekost.”

Volgens Rusland is de Turkse operatie een reactie op de eenzijdige acties van de VS in Syrië, zo zei de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.