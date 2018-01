Duizenden wintersporters gestrand in Zermatt

Er ligt zo’n twee meter sneeuw in het dorp. Voorlopig lijken de problemen nog enige tijd aan te houden. Zondagnacht gaat het namelijk weer sneeuwen, is de voorspelling. Op 10 januari zaten ook duizenden mensen vast in Zermatt vanwege hevige sneeuwval.

Ook in het Oostenrijkse St. Anton zijn er problemen. Het dorpje is moeilijk bereikbaar door de sneeuw.

