Mogelijk geschoten bij vechtpartij Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - In een tunneltje onder station Zaandijk-Zaanse Schans in Koog aan de Zaan lijkt zich zondagavond een schietpartij te hebben voorgedaan. Volgens een politiewoordvoerder vond daar een vechtpartij plaats tussen vier of vijf personen en is een knal gehoord. Ook zijn er hulzen aangetroffen.