Passagier boos op schaarsgeklede stewardessen: ’Ik kon haar borsten zien’

Dokter June Robertson, afkomstig uit het Nieuw-Zeelandse Wellington, vliegt voor haar werk zo’n twee keer per jaar naar Maleisië. De vrouw was zo boos geworden tijdens haar laatste vlucht dat ze besloot senator Hanafi Mamat uit Maleisië een brief te sturen, aldus de Malysian Digesty.

’Walgelijk’

„Ik ben erg beledigd door de extreem rokjes die de stewardessen van AirAsia dragen. Dit vind ik walgelijk. Niet iedereen kan dit op prijs stellen”, schrijft de vrouw van middelbare leeftijd in de brief die ze ook op Facebook heeft gezet.

Het begin van de brief. Ⓒ Facebook

Zo omschrijft Robertson ook een incident in een supermarkt op het vliegveld van Kuala Lumpur. „Een van de vrouwen van AirAsia boog voorover en ik kon haar ondergoed zien. Verschrikkelijk!”

’Kan je je jasje dichtdoen?’

Ook vertelde ze over het incident afgelopen oktober toen ze van Auckland naar Kuala Lumpur vloog waar ze een stewardess vroeg of ze zichzelf kon bedekken.„De vrouw die ons bediende in de business class had haar blouse geopend en ik kon de bovenkant van haar borsten zien. Ik tekende bewaar aan en vroeg haar of ze haar jasje dicht kon doen terwijl ze zich over ons heen aan het buigen was.”

Robertson eindigt haar brief met dat ze het fijn vindt dat vrouwen in Maleisië niet als prostituees zijn gekleed en dat mensen veel respect hebben voor elkaar. De dokter heeft er geen problemen mee hoe de mannen van AirAsia zijn gekleed.

’Uniformen die voldoen aan de Sharia’

Senator Mamat heeft zich inmiddels uitgesproken over de uniformen van de stewardessen. Hij heeft voorgesteld of vrouwen niet uniformen zouden kunnen dragen die voldoen aan de Sharia, dit om toeristen niet het verkeerde idee te geven over Maleisië.

Mamat beweert ook dat passagiers „opgewonden” zouden kunnen raken van de huidige uniformen van de stewardessen van AirAsia.