Pornoster die van Trump zwijggeld kreeg gaat op tour: ’Making America Horny Again’

Stephanie Clifford, de echte naam van Stormy Daniels, zou 130.000 euro zwijggeld hebben gekregen om niet over de affaire met de huidige president van de Verenigde Staten te praten. Dat betekent niet dat ze niet op kan treden.

Een dag nadat de Wall Street Journal het verhaal naar buiten bracht over de vermeende affaire, werd Stephanie Clifford al geboekt door stripteaseclub The Trophy Club in Greenville in de staat South Carolina. Zaterdagavond trad ze daar op.

’Borsten als basketballen’

In een uitverkochte club kwam Stormy Daniels in een schaarsgeklede outfit het podium op terwijl het nummer ’Big Spender’ te horen was, aldus The New York Post. Volgens de krant hebben haar borsten de grootte van basketballen.

Stormy Daniels met twee bezoekers. Ⓒ Instagram

In totaal duurde de striptease-act zo’n vijf minuten. In de promo van de tour, getiteld ’The Making America Horny Again Tour’, was de veelbelovende tekst te horen: „Hij zag haar live, jij kan dat ook”. Ze zei tijdens haar optreden niets over Donald Trump.

Meer dan 150 pornofilms

Stormy Daniels was in meer dan 150 pornofilms te zien. Het Witte Huis ontkent dat Donald Trump ooit een affaire had met de pornoster.