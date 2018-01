Drie doden door bomaanslag in zuiden Thailand

De bom was vastgemaakt aan een motorfiets. Niemand heeft de aanslag nog opgeëist. Ⓒ EPA

BANGKOK - Op een markt in de zuidelijke provincie Yala in Thailand zijn drie mensen om het leven gekomen door een bomexplosie. Nog eens 18 mensen raakten gewond, meldt de Thaise veiligheidsdienst. De bom was vastgemaakt aan een motorfiets. Niemand heeft de aanslag nog opgeëist.