Dode door lawines in de Alpen

MÜNCHEN - Een dertigjarige skiër is in het zuiden van Duitsland om het leven gekomen nadat hij zondag onder een lawine terecht is gekomen. De man uit de Duitse deelstaat Saksen raakte in de buurt van de Geigelstein bedolven onder de sneeuw. Een 57-jarige man die bij hem was kon zichzelf bevrijden en kwam hem te hulp. Het slachtoffer overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.