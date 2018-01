AEX sluit boven 570 punten

De AEX sloot 0,3% hoger op 570,8 punten. Sinds begin dit jaar is de Nederlandse hoofdgraadmeter al 4,8% gestegen. De AMX ging 0,2% omhoog naar 860,6 punten.

De meeste overige Europese beurzen eindigden ook licht in het groen. Frankfurt en Parijs klommen 0,2% respectievelijk 0,3%.

Dat beleggers zich nauwelijks zorgen maken over de sluiting van de overheid in de VS, verbaast macro-econoom Léon Cornelissen van Robeco niet. „De economische invloed is beperkt. Eind februari moet er een akkoord zijn over een verhoging van het schuldenplafond, maar zolang gaat het niet duren. De vraag is meer wie in de publieke opinie de schuld krijgt.”

Van de persconferentie van de Europese Centrale Bank donderdagmiddag volgend op het rentebesluit verwacht Cornelissen weinig. „Vermoedelijk wordt dit een non-event. Omdat de euro zo sterk is, heeft ECB-topman Mario Draghi geen enkele behoefte om duidelijkheid te verschaffen over het obligatieopkoopprogramma. Ik denk wel dat dit in september teneinde komt, maar hierover zullen pas later mededelingen worden gedaan.”

De econoom voorziet op korte termijn geen omslag in het huidige gunstige beursklimaat. „Op het politieke vlak is er weinig positiefs te melden. Weliswaar start de SPD nieuwe coalitiegesprekken met de CDU van bondskanselier Merkel, maar bij een akkoord moeten de leden nog toestemming geven. Ook de wispelturigheid van Trump blijft een issue. Maar belangrijker is dat de economie wereldwijd goed draait en bedrijven met sterke resultaten naar buiten komen.”

Verzekeraar NN Group klom 1,9%, gesteund door een koopadvies van de Amerikaanse bank Morgan Stanley.

De oliefondsen eindigden ook bovenin de AEX, doordat Saudi-Arabië er opnieuw voor pleitte de productie van oliekartel Opec tot na 2018 te beperken. Tankopslagbedrijf Vopak steeg 1,9% en RD Shell sloot 1% hoger.

Kabelmaatschappij Altice steeg 1,5%, gesteund door een koopadvies van de Britse zakenbank New Street.

Randstad steeg 1,1%, na een koopadvies door de Canadese bank RBC.

Ahold pakte er 0,6% bij, hoewel de supermarktketen door de Britse bank Barclays van de kooplijst werd gehaald.

Ook ABN Amro had weinig last van een afwaardering. De bank ging bij Deutsche Bank van ’kopen’ naar ’houden’, maar sloot toch 0,2% hoger.

RELX gleed 2,6% onder het slot van vrijdag. Analisten bij Morgan Stanley menen dat de rek er uit is bij het aandeel van het mediaconcern.

Bij de middelgrote fondsen was er een hoofdrol weggelegd voor BAM. Beleggers zetten het bouwbedrijf 3,6% hoger, uit vreugde over het aangekondigde vertrek van de financieel directeur. Verzekeraar ASR steeg 0,9%, ondanks een verlaging van het advies door Morgan Stanley van ’overwogen’ naar 'houden’.

Air France KLM moest 2,8% afstaan, op het nieuws dat is gesproken met de bewindvoerders van het Italiaanse Alitalia. Bovendien haalde het Ierse effectenhuis Davy Research de luchtvaartmaatschappij van de kooplijst.

AScX-fonds Takeaway schoot 11,1% omhoog nadat topman Jitse Groen zaterdag in een Duitse krant liet weten open te staan voor een samengaan met zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero.

Op de lokale markt won Pharming 3%, met dank aan overnamenieuws in de biotechsector. Voorts werkte een eind vorige week uitgebracht positief rapport van de Duitse zakenbank FirstBerlin nog door.

