Automobilist (17) aangehouden voor aanrijding

De politie beschuldigt de minderjarige autobestuurder van het veroorzaken van een verkeersongeval met ernstig letsel.

WAGENBERG - Een zeventienjarige automobilist is aangehouden voor een aanrijding met twee fietsers in Wagenberg. De aanrijding gebeurde zondagmiddag op de Wagenstraat in de Brabantse plaats. De auto belandde in de sloot en de twee inzittenden bleven ongedeerd. De twee fietsers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie maandag.