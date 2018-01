CU en D66: kind jihadganger moet terug kunnen

Zeker honderd Nederlandse kinderen zouden in het voormalige kalifaat van terreurgroep Islamitische Staat zitten. Hoeveel kinderen hiervan in opvangkampen verblijven is niet bekend.

Kwetsbaar

Het gaat veelal om kleine kinderen die kwetsbaar zijn, zegt Joël Voordewind (ChristenUnie) naar aanleiding van berichtgeving in het AD. Als hun leven in gevaar is of hun omstandigheden erg schrijnend, dan moeten ze „als laatste optie” naar Nederland worden gehaald.

Kees Verhoeven (D66) wil deze kinderen niet de dupe laten worden van de keuze van hun ouders. „Afhankelijk van het specifieke geval en indien nodig moeten we kinderen terughalen.”

De VVD is erop tegen „want dan komen de IS-ouders er achteraan”, aldus een woordvoerster van de partij.