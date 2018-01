Parijse rattenkolonie gedijt

Een van de oorzaken van de rattenplaag is het antiterreurbeleid van de Franse hoofdstad. Die heeft tegenwoordig afvalbakken die het de politie gemakkelijk maken te zien of er eventueel een explosief in zit, maar daardoor kunnen de knaagdieren er ook makkelijker in. Ook de afvalverwerking van restaurants laat te wensen over; sommige bistro's zetten de vuilniszakken simpelweg buiten, zonder die in een afgesloten container te doen.

Daarnaast speelt de klimaatverandering de rattenkolonie in de kaart. Doordat de winters korter en minder koud zijn, planten de dieren zich sneller voort. Twee ratten kunnen in een jaar tijd wel honderd nazaten krijgen.