Britse partij UKIP dreigt uiteen te vallen

Het bestuur van de UKIP heeft verklaard niet langer vertrouwen te hebben in Bolton, die de vijfde opeenvolgende partijleider in anderhalf jaar tijd is. Hij ligt onder vuur omdat zijn toenmalige vriendin racistische teksten heeft verspreid over de verloofde van prins Harry, Meghan Markle. Bolton verbrak de relatie, maar dat vindt de partijtop onvoldoende. Die verwijt Bolton dat zijn privéleven de UKIP in de weg zit.

Bolton ziet het probleem niet. „Mijn privéleven is een beetje een rommeltje momenteel en dat moet ik natuurlijk oplossen”, zei hij wel tegen de BBC.

De partij moet binnen een maand een speciale bijeenkomst houden over de vertrouwensvraag, tenzij Bolton toch eerder vertrekt.