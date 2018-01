België verlaagt dreigingsniveau

De verlaging volgt op een nieuwe analyse van antiterreurorgaan OCAD, die de dreiging van terreurbeweging IS fors lager inschat. Sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 gold bij de zuiderburen niveau drie. In het Brussels gewest was toen de hoogste alarmfase vier even van kracht. Dat was na de aanslagen in Brussel van maart 2016 ook enkele dagen het geval.

Militairen blijven wel patrouilleren, maar hun aantal wordt „op een proportionele manier” teruggeschroefd, aldus premier Charles Michel. Het zijn er nu nog ongeveer duizend, vergeleken met 1800 op het hoogtepunt. De militaire vakbond VSOA reageerde tevreden.

Niveau twee betekent niet dat er geen dreiging meer is, benadrukte OCAD-topman Paul Van Tigchelt. Maar nu het kalifaat in Syrië en Irak niet meer bestaat en ook de IS-propaganda die mensen in Europa ertoe aan wil zetten aanslagen te plegen is afgenomen, is het risico volgens hem verminderd. Waakzaamheid blijft geboden, is echter het devies, want er is nog altijd een „voedingsbodem voor radicalisering.” „Het salafisme is nog niet dood.”