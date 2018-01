’Democraten akkoord, ’shutdown’ VS voorbij’

Het ambtenarenapparaat kan over enkele uren weer aan de slag. Dat zei de Democratische senator Charles ’Chuck’ Schumer maandag. In de Senaat zijn voor goedkeuring van het budget zestig stemmen nodig.

Die komen er volgens Schumer. Hij zei met Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheidsfractie in de Senaat, overeenstemming te hebben bereikt over een financieringsplan voor de korte termijn, in elk geval tot 8 februari. De belofte dat er serieus gekeken wordt naar een faire immigratiewetgeving trok hem over de streep. De Democraten willen onder meer voorkomen dat de ongeveer 800.000 zogenoemde ’dreamers’, buitenlanders die als kind illegaal naar de VS kwamen en volledig zijn ingeburgerd, het land worden uitgezet.