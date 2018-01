Vermiste man dood gevonden in Julianakanaal

De man, een 25-jarige Pool, was aan het werk op een afgemeerd schip bij een industrieterrein aan een zijtak van het Julianakanaal. Vermoedelijk is hij van het schip in het water gevallen.

Na de melding over de man aan het begin van de middag, was er een reddingsoperatie op gang gekomen. De drenkeling werd echter niet gevonden. Daarom werd in de loop van de middag een sonarboot ingezet om te zoeken naar het lichaam.

Het scheepvaartverkeer op het deel van het kanaal waar het gebeurde, werd in verband met het zoeken stilgelegd.