Pornosterren overlijden massaal

Volgens Derek Hay van L.A. Direct Models, is het ’puur toeval’ dat zowel Lua als Nova zo kort na elkaar overleden zijn. Beiden werkten ze voor hem. Anderen zeggen weer dat dit voorkomen had kunnen worden als deze pornosterren meer begeleiding om zich heen hadden gehad, zodat ze de depressie en/of drugs tegen hadden kunnen gaan.

Lua (23) werd donderdag in afkickkliniek dood gevonden, meldt Fox News. Nova (20) werd op 7 januari in Las Vegas levenloos aangetroffen. Ames (23) pleegde in december zelfmoord, nadat ze online werd gepest en het label ’homofoob’ kreeg opgeplakt, omdat ze weigerde seks voor een camera te hebben met mannen die eerder ook aan gayporn hadden gedaan.

Online haters

Haar man Kevin Moore vertelde aan de ’online-haters’ dat zij ’haar bloed aan hun handen hadden kleven’. Zij had dan ook volgens hem van alle negatieve commentaren een screenshot gemaakt. Dit meldt Daily Mail.

Beltran (31) overleed in december aan een overdosis drugs. Stylez (35) was juist onlangs gestopt in de pornowereld. Zij overleed in haar slaap. Ginger Banks, ook pornoster, roept haar collega’s nu op om goed te begrijpen wat hun rechten zijn betreffende hun mentale gezondheid. „Hoe de mensheid naar porno kijkt en hoe ze ons behandelen maakt ons depressief. Het is moeilijk om steeds te voelen dat wij hier niet thuis horen en dat we tweederangsburgers zijn.”

Ze vervolgt: „Ik heb aan een depressie geleden doordat mensen zo tegen mijn baan aankeken. Dat is ook het verrotte aan deze baan, mensen behandelen mij zo, terwijl dit gewoon mijn baan is.”