Angst om te rapporteren bij meldpunt WODC

Van Ooyen had in 2014 intern geklaagd over politieke sturing op het WODC, dat is gevestigd in het pand van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die klacht werd vorige maand door Nieuwsuur in de openbaarheid gebracht. Grapperhaus stelde in reactie hierop een meldpunt in waar (oud-)medewerkers van zijn ministerie terechtkunnen met meldingen over politieke beïnvloeding.

Van Ooyen zegt dat ze van (voormalige) collega’s gehoord heeft dat ze „heel bang zijn om te melden”, onder meer omdat ze vrezen als „verrader” gezien te worden. „Eentje die zegt bijvoorbeeld: ik werk nu bij dit ministerie en dat wil ik graag zo houden.”

Dinsdag is er in de Tweede Kamer een debat over de WODC-kwestie.