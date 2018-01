Nominaties Oscars bekendgemaakt: nu géén foutje?

In de wandelgangen worden verschillende namen genoemd. In de categorie beste film worden onder meer Three billboards outside Ebbing, Missouri en Lady Bird getipt als kanshebber. Een nominatie voor beste acteur zou weleens bij Gary Oldman terecht kunnen komen, terwijl ook Daniel Day-Lewis wordt genoemd.

De Academy of Motion Picture Arts And Sciences heeft, samen met medeorganisator PwC, ondertussen nieuwe regels bekendgemaakt rond de uitreiking van de awards. Op 4 maart worden de winnaars bekendgemaakt, en een drama zoals vorig jaar - toen presentator Warren Beatty de verkeerde film tot winnaar bombardeerde - moet koste wat kost worden voorkomen.

Zo is er nu meer personeel, zijn er meer checks én wordt beter ingestudeerd wat er moet gebeuren als het toch weer fout gaat.