Beursverslag: Vlak slot voor AEX

De AEX sloot 0,04% lager op 570,60 punten. De Midkap zakte 0,04% naar 860,24 punten. De koersenborden in Frankfurt (+0,7%) en Londen (+0,3%) kleurden groen, terwijl Parijs 0,1% in het rood verkeerde.

Wall Street noteerde vanmiddag licht in de plus. De beurzen in New York sloten maandagavond met winst nadat de Republikeinen en Democraten een tijdelijk akkoord bereikten over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond.

Vermogensbeheerder Richard Abma (OHV) is er echter niet helemaal gerust op dat er uiterlijk in maart een definitief akkoord ligt. „Wij houden dit goed in de gaten, aangezien het tot een default van de Verenigde Staten zou leiden. En daarmee mogelijk tot paniek op de financiële markten.” Desondanks toont Abma zich nog altijd positief, vooral vanwege de sterke economische ontwikkeling. Dit bleef dinsdagochtend ook weer uit de meevallende ZEW-index, die het vertrouwen van beleggers in de Duitse economie meet.

Abma denkt dat ECB-president Mario Draghi zich donderdag na afloop van de beleidsvergadering dan ook optimistisch over de economie zal uitlaten. „Ik verwacht echter niet dat Draghi al gaat hinten op de stopzetting van het obligatieopkoopprogramma in september. Dat zal hij misschien halverwege het jaar gaan doen.”

Dick van Mastrigt van vermogensbeheerder Optimix sluit zich hierbij aan. „Voor de ECB is het deze week nog te vroeg om iets te doen. Er is nog geen regering in Duitsland en in maart zijn er verkiezingen in Italië op komst. Pas daarna mag je wat andere teksten van ECB-president Draghi gaan verwachten”, aldus Van Mastrigt.

In de AEX ging Altice met een winst van 4,4% aan kop, na door de Britse bank Barclays op de kooplijst te zijn geplaatst. Bovendien blijkt het kabel- en telecomconcern de verkoop van ongeveer 3000 communicatiemasten in Portugal te overwegen voor circa €600 miljoen. Het Spaanse Cellnex Telecom zou belangstelling hebben.

Biotechnologiebedrijf Galapagos won 1,3%, vooral dankzij het recente overnamenieuws in de sector. Mede dankzij de hogere olieprijs stonden Royal Dutch Shell (+0,4%), SBM Offshore (+0,5%) en Vopak (+1,4%) eveneens op winst.

De bankaandelen hadden last van een lichte daling van de obligatierentes en negatieve analistenrapporten. ING werd 1,8% minder waard. De bank incasseerde een verkoopadvies van zakenbank Credit Suisse. ABN Amro leverde 1,1% in, na een verkoopadvies door Bank of America. De bank meent dat ABN Amro op eigen kracht nauwelijks kan groeien op het gebied van zakelijk bankieren.

Vermogensbeheerder Abma ziet zelf geen reden om negatiever over de banken te worden. „De winstgevendheid gaat omhoog, dankzij de versteiling van de rentecurve.” Ook de verzekeraars Aegon (-1,1%) en NN (-1%) doken in het rood.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-2,3%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Ahold Delhaize leverde 1,3% in. Het supermarktconcern komt woensdagochtend met een update over het afgelopen kwartaal.

In de Midkap stond bodemonderzoeker Fugro (+3,7%) bovenaan. Vastgoedmaatschappij WDP mocht 2,4% bijschrijven.

Refresco zakte 0,1% naar €19,90. De Franse investeerder PAI Partners zet zijn bod van €20 per aandeel op de sap- en frisdrankbottelaar door.

Smallcapfonds Takeaway daalde 1,9%. Maandag schoot de maaltijdenbezorger nog 11% omhoog, nadat de topman liet weten open te staan voor een samengaan met de voornaamste Duitse concurrent.

Probiodrug trok de aandacht met een koerssprong van 11,3%. De beurskoers van het biotechnologiebedrijf vertoont opmerkelijke sprongen. De afgelopen vier weken is het aandeel van €10,60 naar €17 gestegen, om vervolgens weer terug te zakken naar €12,65. Vanmiddag stond er een koers van €14,25 op de borden.

Pershing Square verloor op de lokale markt 0,8%. De investeringsmaatschappij gaat waarschijnlijk 10% van zijn personeelsbestand schrappen.

Wilt u weten of er voor de koersen nog meer in het vat zit na de enthousiaste gang van zaken in het nieuwe beursjaar? En welke aandelen de komende tijd nog meer gaan stralen? Volg dan donderdagavond het gratis online seminar op DFT. Klik hier om in te schrijven.