NAM moet waardedaling Groningse huizen al voor verkoop vergoeden

De zaak speelde al jaren. In 2015 oordeelde de rechtbank in Assen dat tussentijdse compensatie aan de orde was. NAM ging daartegen echter prompt in beroep. Voor het bedrijf is juist het moment van verkoop een logisch moment feitelijk verlies precies te kunnen bepalen. Die zaak diende eind vorig jaar voor het hof in Leeuwarden.

NAM wilde pas compenseren als er ook daadwerkelijk bezit verkocht werd. Een grote groep in de stichting WAG optrekkende Groningers en twaalf woningcorporaties eisten op hun beurt dat NAM direct waardedaling vergoedt. Stichting WAG reageerde dinsdag met een oproep: ,,NAM moet nu over de brug komen’’, laat advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen uit Groningen weten. ,,Het is een duidelijk arrest.’’

’De vlag gaat uit’

Mede-eiser Martin Ettema uit Loppersum is blij. ,,De vlag gaat bij ons uit. Dit is gerechtigheid. De arrogantie van NAM is ook afgestraft. Door het beroep probeerden ze het naar zichzelf toe te trekken’’, zegt Ettema. Wat hem betreft was NAM eerder van het met de mond belijden, maar waren er geen daden.

,,Maar dit oordeel van onze hoogste rechter staat, ze kunnen er niet mee wegkomen. Ik ben wel benieuwd wat ze nu weer gaan doen. Het is echt het beste als ze snel zaken gaan doen met de Groningers en om de tafel gaan. Tijd voor actie.’’

Hof: ’begroting’ opstellen kan

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geeft in het langverwachte vonnis aan dat het mogelijk moet zijn een ‘begroting’ op te stellen voor waardevermindering door de gaswinning. Woningeigenaren kunnen dan vervolgens ook aanspraak op vergoeding daarvan maken, is de conclusie: ,,Ook als zij hun woningen nog niet hebben verkocht en als nog geen sprake is van fysieke schade.’’

Ger Warink uit Loppersum is ‘voorzichtig optimistisch’. ,,Dit is een overwinning. Ze moeten betalen, dat is stap 1. Nu gaat het erom wat voor concrete cijfers er straks gebruikt worden bij het bepalen van geleden verlies, dus stap 2.’’ Zelf heeft hij ervaring met compensatie bij de verkoop van het huis van zijn moeder. Warink: ,,We kregen maar 1,8 procent compensatie, terwijl wij uitgingen van twintig procent verlies.’’ Het is dus nog te vroeg voor het gasgebied om zich rijk te rekenen.

’Vijf procent: blijkbaar grote mond’

Activist Jan Dales, eveneens uit Loppersum, ziet de uitspraak als belangrijk. ,,Ik had het wel verwacht, ook al lukte het dus niet in een keer om het voor elkaar te krijgen. Het draait er nu om hoe dit in de praktijk uitpakt. En wat gaat de NAM doen?’’ Hij kreeg bij de verkoop van het huis van wijlen zijn vader vijf procent compensatie. ,,Blijkbaar had ik een grotere mond.’’

Totaal miljard euro verlies

Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) becijferde eerder dat er voor 100.000 woningen een miljard euro waardeverlies zou zijn. De Rijksuniversiteit Groningen kwam op een soortgelijk bedrag aan daling. De universiteit verdeelde dat bedrag wel over 180.000 huizen.

De waardedaling van het huizenbezit werd eerder geschat op gemiddeld ongeveer twee procent over het hele gebied, oplopend tot bijna negen procent in het hart van het gasgebied. Veel Groningers benadrukken echter dat zij veel hogere verliezen constateren als ze hun huis te koop zetten.