Kamer: nieuw onderzoek scheepswrakken

Daaruit bleek dat de Indonesische autoriteiten wel degelijk vergunningen hebben verstrekt voor het bergen van ons oorlogserfgoed. In een brief aan de Tweede Kamer stelde het kabinet nog dat de wrakken zonder toestemming van de Indonesische autoriteiten zijn geborgen.

Minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) heeft de Nederlandse ambassadeur in Jakarta opheldering laten vragen bij de Indonesische autoriteiten. „Er is nieuwe informatie die ons via de media heeft bereikt. We moeten vaststellen of die klopt. Dat hopen we snel te doen, want het is voor de nabestaanden van de oorlogshelden die in de Javazee zijn gestorven een buitengewoon kwalijke zaak dat hier zoveel onduidelijkheid over is.” Zijlstra houdt vol dat het onderzoek dat Nederland samen met Indonesië heeft gedaan in ’constructieve’ sfeer is verlopen.

Bekijk ook: Fraude met wrakken

Daar denkt de PVV anders over. „Als dit klopt, dan hebben de Indonesiërs toestemming gegeven voor het schenden van zeemansgraven waarvan ze wisten dat die er waren”, zegt Kamerlid Popken. „Dan heeft Indonesië doelbewust gelogen en bedrogen. Nederland kan dit niet zomaar over z’n kant laten gaan.”

VVD-Kamerlid Van Haga wil zo snel mogelijk opheldering van de betrokken ministers. „Vreselijk dat stoffelijke overschotten van zeemansgraven zijn gedumpt in een massagraf”, vindt hij. Van Haga wil weten of de resten nog zijn veilig te stellen voor een herbegrafenis.

„Afschuwelijk”, reageert ook D66-Kamerlid Belhaj, die met haar VVD-collega Kamervragen stelde. „We lezen in De Telegraaf dat het toch anders zit dan wat er tot dan toe naar buiten was gekomen. Dat vinden we niet kunnen. We vragen om in te gaan op de conclusies die De Telegraaf heeft getrokken en het gesprek aan te gaan met Indonesië om na te gaan wat er is gebeurd. We moeten onderzoeken of Indonesië toch niet weet wat er is gebeurd met die oorlogswrakken en dus met de oorlogsgetroffenen die daar hun laatste rustplaats hadden.” Ook het CDA en de PVV sluiten zich aan bij de eis om opheldering.

Onlangs berichtte het kabinet na een jaar onderzoek in samenspraak met Jakarta dat het onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het wegslepen en de sloop van de Nederlandse oorlogsschepen Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms Kortenaer, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Javazee tot zinken werden gebracht door de Japanners. De schepen boden een zeemansgraf voor 915 Nederlandse militairen. Het kabinet kondigde afgelopen week aan het onderzoek te staken.

Uit publicaties in De Telegraaf en Indonesische nieuwssite Tirto.id bleek dat, in tegenstelling tot wat het kabinet beweerde, Indonesië wel degelijk weet had van illegale bergingsoperaties van tenminste twee schepen.