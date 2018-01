Minister VS ondervraagd over inmengen Rusland

De ondervraging van enkele uren heeft vorige week achter gesloten deuren plaatsgevonden, meldt The New York Times dinsdag. Het is nog onbekend wat er precies is gezegd.

Robert Mueller, oud-directeur van de FBI, is in mei vorig jaar aangesteld om het onderzoek naar de mogelijke inmenging van Rusland te leiden. Ook onderzoekt hij of president Trump de rechtsgang zou hebben belemmerd sinds zijn aanstelling.

Eerder werd het onderzoek door Sessions geleid, maar door zijn betrokkenheid bij de campagne van Trump heeft hij dit uit handen gegeven.