Parijs sluit stations wegens hoogwater

De Franse hoofdstad kampt al sinds begin deze maand met wateroverlast, waardoor een aantal straten vlakbij de rivier zijn afgesloten. De krant Le Parisien meldde dat de Seine dinsdagmiddag 4,89 meter boven het normale peil staat. De verwachting is dat het de komende dagen nog zal stijgen, tot 6 meter wellicht op vrijdag. De hoofdcommissaris van politie heeft de bewoners van de hele regio Île de France laten weten dat door het overstromingsgevaar de grootste waakzaamheid is geboden.

De directie van het Louvre volgt de ontwikkelingen op de voet. In juni 2016 steeg het water tot 6,10 meter. Het wereldberoemde museum op de rivieroever moest toen ijlings de waardevolle kunstschatten uit de kelders naar hoger gelegen verdiepingen brengen. Het hoogste peil ooit gemeten in de Seine was 8,62 meter in 1910.