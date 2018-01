Duitser uitgeleverd voor dood man Winterswijk

De Duitse verdachte is in verband met deze zaak vorig jaar november aangehouden bij de grensovergang Kiefersfelden tussen Duitsland en Oostenrijk.

De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de mishandeling van het latere slachtoffer op zondag 29 oktober op straat in Winterswijk. Getuigen zagen destijds dat iemand uit een auto stapte en de Winterswijker met een voorwerp op zijn hoofd sloeg. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en overleed de volgende dag aan de gevolgen.

De Duitser wordt door het Nederlandse rechercheteam als verdachte verhoord. In november zochten agenten, duikers en de landmacht in de omgeving van de Wooldseweg naar het moordwapen. De politie denkt dat de verdachte na het ongeluk via de Wooldseweg naar Duitsland is gereden.