VN: 5000 ontheemden door Turks offensief Afrin

De Verenigde Naties staan klaar om hulp te verlenen aan 50.000 mensen in Afrin. Ook heeft de organisatie hulpgoederen voor 30.000 mensen in geval van verdere verplaatsing naar gebieden in Aleppo die onder controle staan van de Syrische regering, aldus het rapport.

De Noord-Syrische regio Afrin is in handen van Syrisch-Koerdische milities die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen. De YPG hebben steun van de VS in de strijd tegen jihadisten. De Turkse regering ziet in de YPG echter een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en wil voorkomen dat uit de oorlogen in Syrië en Irak een zelfstandige Koerdische staat ontstaat.