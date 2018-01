VVD sluit samenwerking met PVV in gemeenten niet uit

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff en CDA-leider Buma vinden dat hun lokale afdelingen zelf moeten beslissen of ze een college willen vormen met de PVV. Landelijk ligt dat anders: beide partijen kondigden voor de Kamerverkiezingen aan niet te willen regeren met de PVV.

D66-leider Pechtold ziet niets in lokale samenwerking met de partij van Wilders. De democraat haalde zaterdag nog uit naar het CDA: “Hebben ze bij het CDA dan niets geleerd van 2010? Was die afstraffing niet voldoende?”

De PVV doet bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart voor het eerst mee in tientallen gemeenten. Eerder deed de partij alleen mee in Almere en Den Haag. In deze twee steden is de PVV al jaren veroordeeld tot de oppositiebankjes. Veel partijen in deze raden sluiten samenwerking uit.