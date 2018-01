Kabinet gunt Turkije voordeel van de twijfel

Ⓒ Dijkstra bv

DEN HAAG - Het kabinet spreekt geen oordeel uit over de inval van Turkije in een Noord-Syrische regio die in handen is van een Koerdische militie. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken ziet „zeker grond” voor Turkije om zich te verdedigen, zoals Ankara claimt te doen. Al wil hij wel bewijs zien en kijkt hij bezorgd toe of Turkije zijn boekje niet te buiten gaat.