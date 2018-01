Koppel dat hun 13 kinderen vastketende, had seks met onbekenden

Teresa Robinette, de zus van Louise, herinnert zich nog goed hoe haar zus vertelde over een riskante afspraak die ze had met een onbekende. „Ze schepte op over hoe ze samen met haar man een man had ontmoet in Huntsville, Alabama. Nadien bracht David haar naar één of ander motel, waar ze seks had met de onbekende man.”

„Wat het zo mogelijk nog vreemder maakte, is dat het koppel één jaar later samen opnieuw naar dat motel reed. Ze boekten exact dezelfde kamer, en hadden seks in hetzelfde bed waar ze eerder dus met een onbekende in had geslapen. Ze vond dat grappig”, vertelt Teresa tijdens een interview bij Megyn Kelly Today. Verder zouden ze ook als swingers actief geweest zijn, aangezien ze geregeld partnerruil deden met andere koppels.

Naast de beschuldigingen van mishandeling en foltering tegen het koppel, is er ook een nieuwe aanklacht: David moet zich ook verantwoorden voor seksuele ontucht met één van zijn kinderen.