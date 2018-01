’Slachtoffer flatspringers Breda was overvaller’

Na de vondst van de dode man door de politie vluchtten twee verdachten weg door van de derde verdieping van de flat aan de Roeselarestraat te springen. De twee raakten door hun sprong ernstig gewond.

De 78-jarige vrouw raakte in september vorig jaar ernstig gewond toen ze in haar woning werd overvallen en zwaar toegetakeld. De dood gevonden man kwam als verdachte in beeld na uitgebreid onderzoek en inmiddels gaat de politie ervan uit dat de man een van de overvallers is geweest.

Bekijk ook: Zwaargewonde flatspringers doen aangifte

Bovendien vermoedt de politie dat de zaak in verband staat met een serie overvallen vorig jaar in Roosendaal, Venlo en Zundert. De overvallen vonden plaats nadat een medewerker van de Rabobank overvallers had getipt als klanten veel geld opnamen.