Beursverslag: Ahold hekkensluiter op rood Damrak

De AEX-index zakte in de laatste handelsuren weg naar een verlies van 0,8% op 566,04 punten. De Midkap verloor 0,9% op 852,3 punten.

De beurs van Parijs daalde 0,5%, Frankfurt zakte 0,6% en Londen verloor 0,9%.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,8% lager.

Op Wall Street stond de Dow Jonesindex woensdag bij het Europese slot 0,4% hoger.

De omzetten op het Damrak waren laag. Beleggers waren afwachtend met het oog op de beleidsvergadering morgen van de Europese Centrale Bank. Mogelijk zal ECB-president Mario Draghi zinspelen op een verkrapping van het monetaire beleid, al is de verwachting dat hij dat niet zal doen. „De discussie gaat erom of de ECB vanwege de sterke economische groei eerder gaat stoppen met het beleid”, zegt Rein Schutte van Indexus.

Door te stoppen met het opkoopbeleid van (staats)obligaties en het eventueel verhogen van de rente, loopt de ECB wel het risico dat de eurokoers nog verder oploopt tegenover de dollar. De euro steeg vandaag al verder, met 0,7%, naar $1,24. Schutte: „De Nederlandse aandelenmarkt begint al iets meer last van de sterke euro te krijgen. Bij een koers van $1,20 denk ik dat we nu op een hoger niveau zouden staan.”

In de AEX profiteerde Randstad van een koopadvies van Goldman Sachs met een koersdoel van €68. Volgens de zakenbank wordt het groeipotentieel van de uitzender onderschat. Het aandeel Randstad steeg 0,8%.

Staalproducent ArcelorMittal (-0,2%) trekt zich naar verluidt terug uit de biedingsstrijd rond de failliete Indiase branchegenoot Bhushan Steel. Dat meldde de Indiase krant The Economic Times op basis van ingewijden.

Chipmachinereus ASML had een beroerde dag met een daling van 2,2%.

Altice behoorde eveneens tot de verliezers met een min van 2,7%. Het kabel- en telecomconcern kreeg een adviesverlaging door effectenhuis Exane voor de kiezen naar ’neutraal’.

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in de laatste maanden van 2017 vooral in Nederland goede zaken gedaan. De Amerikaanse onderdelen lieten een meer bescheiden groei zien. De vergelijkbare omzet van Ahold Delhaize groeide in het afgelopen kwartaal met 6%. Het aandeel Ahold gaf woensdag 3,01% prijs en was daarmee hekkensluiter in de AEX-index.

In de Midkap daalde GrandVision 7,1%. De brillenverkoper verwacht op basis van voorlopige cijfers dat het resultaat in het vierde kwartaal minder sterk zal groeien dan een jaar eerder. De uitbater van optiekketens als Pearle en EyeWish zag de omzet met 6,1% groeien in de voorbije drie maanden, vooral door opening van nieuwe winkels. „Maar als je die eruit haalt, is sprake van een omzetdaling. Er is te veel concurrentie op de markt”, zegt Rein Schutte van Indexus. Bij de winkels die langer dan een jaar open zijn nam de omzet met 0,8% af.

Bij de smallcapfondsen klom ICT Group 5,6%. De automatiseerder draagt Gina van der Werf voor als nieuwe commissaris. Van der Werf is de topvrouw van First Dutch Innovations, een multinational die onder meer actief is op het gebied van certificering. Zij volgt Jan Sinoo op bij ICT Group.

Probiodrug werd 1,8% meer waard. Het biotechnologiebedrijf steeg dinsdag ook al met ruim 11%.

Op de lokale markt zat Neways 5,9% in de lift. Volgens beheerder Willem Burgers van het Add Value Fund kan de elektronicatoeleverancier uitgroeien tot een nieuwe lieveling van beleggers. „Het bedrijf is sterk aan de weg aan het timmeren. Het zou een volgende Besi kunnen worden”, zei de fondsbeheerder, die al circa tien jaar belegt in Neways. Burgers verwacht dit jaar positieve resultaten van het Brabantse concern, mits er geen gebrek aan onderdelen ontstaat. Hij is trouwens eveneens positief over Brunel, Flow Traders, Nedap en NKH.

Op zoek naar tien aandelentips voor op de Amsterdamse beurs? Volg morgenavond het online seminar met de beursexperts John Beijer en Christophe Cox!