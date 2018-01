Een derde meer treinstoringen in 2017

Dat bevestigt een woordvoerder van de NS na berichtgeving door het AD. Van storingen met grote hinder is sprake als treinen samen minstens 25 uur vertraging hadden of dat zeker 25 treinen niet reden. Het gaat onder meer om problemen met het materieel.

Over de oorzaak van de storingen kon de NS niet veel zeggen. ,,De analyse van de storingen is er nog niet. Die hebben we wel bij de presentatie van ons jaarverslag op 1 maart'', aldus de zegsman.