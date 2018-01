Veel ziekenhuizen verkopen energiedrank

Foodwatch begint woensdag met een emailactie met de oproep aan ziekenhuizen om te stoppen met de verkoop van energiedranken. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Nederlandse ziekenhuizen gaan zich buigen over de vraag of ongezonde energiedrankjes er nog wel verkocht moeten worden. Aanleiding is een steekproef van voedselwaakhond foodwatch waaruit blijkt dat de omstreden drankjes in meer dan de helft van de ziekenhuizen verkrijgbaar zijn.