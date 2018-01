Bevers afgeschoten in Limburg

Ondanks verzet door milieugroepen en de Partij voor de Dieren (PvdD) is Limburg daarmee de eerste provincie waar bevers worden afgeschoten. Het gaat vooralsnog om een klein aantal. Waar precies wil het schap niet zeggen. In totaal leven in Limburg 650 bevers.

De provincie Limburg maakte in september het doden van bevers mogelijk. In december kreeg het waterschap een machtiging om bevers af te schieten. In januari werd daarmee begonnen. Het waterschap maakt later bekend hoeveel bevers er in totaal zijn afgeschoten.

De PvdD vroeg toenmalig minister Henk Kamp van Economische Zaken om in te grijpen en het doden van bevers te verbieden, maar Kamp weigerde dat.