Wall Street in beweging door bedrijfscijfers

De drie grote graadmeters staan alle drie voor een hogere opening waardoor ze nieuwe records bereiken. Beleggers kregen een reeks bedrijfscijfers te verwerken. Op macro-economisch gebied komen er cijfers over onder meer de huizenmarkt.

De goedkope dollar blijft voorlopig nog wel even een rol spelen op Wall Street. Minister van Financiën Steve Mnuchin prees tijdens het World Economic Forum in Davos juist de voordelen van een zwakke dollar, die volgens hem goed is voor de handel.

Verder kregen beleggers weer het nodige cijfernieuws te verwerken. Industrieconglomeraat General Electric had een teleurstellend vierde kwartaal met een fors verlies, mede door een al eerder aangekondigde miljardenafschrijving op de verzekeringsactiviteiten. Ook was de omzet lager. De energiedivisie blijft het zorgenkindje van GE, dat wel aan de winstverwachtingen voor dit jaar vasthield.

United Technologies

United Technologies had juist een stijgende omzet. Het industrieconcern verwacht verder dat de overname van vliegtuigonderdelenproducent Rockwell Collins de winst dit jaar vooruit zal helpen.

Kabel- en telecombedrijf Comcast maakte, mede door een belastingmeevaller, een flinke winstsprong. Ook de omzet steeg en dat was vooral te danken aan distributiedeals, televisienetwerk NBC en de pretparken van het concern. Het aantal nieuwe kabelabonnees zakte juist wat in.

Automaker Ford opent de boeken na sluiting van de handelsdag.

Texas Instruments

Texas Instruments en United Continental kwamen dinsdag nabeurs al met cijfers. Chipfabrikant Texas Instruments boekte vorig kwartaal twee derde minder winst dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg wel, maar analisten vonden de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2018 tegenvallen.

Luchtvaartcombinatie United Continental kwam met beter dan verwachte cijfers, maar plannen om de capaciteit te vergroten en op prijs te blijven concurreren met budgetluchtvaartmaatschappijen vielen niet goed bij beleggers.

Qualcomm

Qualcomm kreeg een boete van bijna een miljard euro opgelegd door de Europese Commissie. De chipmaker had Apple geld betaald zodat dat techbedrijf alleen chips van Qualcomm zou gebruiken in zijn iPhones en iPads. Qualcomm kondigde al aan tegen de boete in beroep te gaan.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag een fractie lager op 26.210,81 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2839,13 punten. De koers van de Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 7460,29 punten.