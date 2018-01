Poolse politie arresteert neonazi's

Bij de mannen zijn behalve uniformen ook nazivlaggen en onderscheidingstekens in beslag genomen. Een van hen was in het bezit van een illegaal wapen met munitie.

De recherche was de groep op het spoor gekomen door een documentaire op de zender TVN24. De makers waren geïnfiltreerd in extreemrechtse kringen en filmden mei vorig jaar de Hitler-ceremonie in het zuiden van Polen. Die werd gehouden ter viering van de 128e verjaardag van de Führer.

Op de beelden is onder meer te zien dat de mannen in legertenue uit de Tweede Wereldoorlog voor een brandend hakenkruis de Hitlergroet brengen. In de omringende bomen hangen vlaggen met hakenkruizen en op het altaar staat een portret van de nazileider.