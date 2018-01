Meer dan helft Duitsers vreest misbruik data

Ⓒ ANP

BRUSSEL - Meer dan de helft van alle Duitsers vreest dat gegevens op internet misbruikt worden. Uit een enquête uitgevoerd door YouGov en Sinus blijkt dat 56 procent van de ondervraagden betwijfelt of hun privégegevens goed genoeg beschermd zijn. Bijna een even grote groep (55 procent) heeft ook het gevoel geen controle over de eigen gegevens op internet te hebben.