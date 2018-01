Presidents Club stopt met fondsenwerving

Het bestuur nam dat besluit woensdag nadat de Financial Times had onthuld dat vorige week tijdens de afterparty van een alleen voor mannen toegankelijk galadiner gastvrouwen zijn lastig gevallen en seksueel geïntimideerd. Het geld dat nog in kas is, zal worden verdeeld over instellingen die kinderen helpen.

Eerder op de dag had een van de hoofdsponsors, de reclamereus WPP, al laten weten naar aanleiding van het FT-verhaal de banden met The Presidents Club te verbreken. Het ziekenhuis dat zou profiteren van de opbrengst zei het geld niet te willen.

De onthulling over de wantoestanden in het Dorchester Hotel in Londen leidden tot een golf van verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk. Premier Theresa May zei zich zeer ongemakkelijk te voelen door de berichtgeving.