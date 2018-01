Politie zet man (65) met opgevoerde scootmobiel aan de kant

De twee agenten uit de stad Wesel, gelegen in de staat Noordrijn-Westfalen, waren maandagmiddag in de buurt van een station aan het patrouilleren toen ze opeens een man in zijn scootmobiel voorbij zagen flitsen. De agenten gingen achter de man aan en konden hem enkele straten verder stoppen.

Niet de benodigde papieren

Het was niet duidelijk hoe de man de snelheid van zijn voertuig precies had opgevoerd. Zelf had hij niet de benodigde papieren om rond te rijden op een voertuig dat sneller gaat dan 25 kilometer per uur.

De scootmobiel is uit het verkeer gehaald. De man mag zich binnenkort voor de rechter verwoorden.