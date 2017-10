Last voor toerfietser

Ze schrijft:

Waar kan ik als recreatieve fietser in het weekend terecht? Op zondagmorgen worden fietspaden geteisterd door racefietsers en onze mooie dijken worden verpest door groepen motorrijders. En in het Groene Hart rijden met mooi weer allerlei cabriolets op B-wegen die een toertocht maken, waardoor je in wolken van CO2-uitstoot terecht komt. Waar kan ik nog rustig fietsen?