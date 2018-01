Vrouw vliegt tien maal zonder pas

De ’serieverstekeling’ zoals ze inmiddels heet, sloeg op korte vluchten toe, maar ook op het traject Chicago-Londen.

Afgelopen 14 januari lukte het weer door de zware beveiliging van Chicago O’Hare te slippen. Marilyn sliep vervolgens een nacht in de terminal om de volgende dag aan boord van een British Airways toestel te komen.

Geen enkele stewardess stelde vragen bij haar aanwezigheid zonder geldige instapkaart.

Belletje

Pas bij de douane in Londen ging een belletje rinkelen. Hoewel ze nog tegenwierp dat ze haar pas was ’vergeten’, werd ze meteen terug op het toestel gezet. In de VS is ze gearresteerd.

Datzelfde was al eerder gebeurd op luchthavens in Illinois, Arizona, Hawaï, Californië en Florida.

Als straf moet Marilyn nu een enkelband dragen. Vorige keer hielp dat echter niet, want ze zou met het apparaat aan haar been toch van Californië naar Chicago zijn gevlogen.

De Amerikaanse moet van de rechter nu psychisch onderzocht worden, meldt Het Nieuwsblad.

Hoe doet ze het

De grote vraag is natuurlijk hoe ze telkens door de security raakt. Op bewakingsbeelden is wel te zien dat ze vaak onder afzettingslinten doorduikt. Verder gebruikt ze nogal eens de boardingpass van andere passagiers. Ook verschuilt ze zich vaak in grotere groepen die in één keer door de controle lopen, zo schrijft The Guardian. Ook zegt ze vaak ’ja’ als iemand aan de gate vraagt: bent u mevrouw ...?

Media in Amerika zegt dat de vrouw ’vervreemd’ is van haar familie en een zwervend bestaan leidt.