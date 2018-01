Trump denkt eraan subsidie ISS te staken

Het ISS vliegt al twee decennia om de aarde en had onder anderen de Nederlander André Kuipers als bewoner. De Verenigde Staten steken elk jaar 3 tot 4 miljard dollar (2,4 tot 3,2 miljard euro) in het programma en hebben al met al omgerekend 70 miljard euro in het ISS gestoken.

De levensduur van het station loopt in 2028 ten einde. Commerciële partijen hebben aangegeven dat ze in 2024 nog niet klaar zijn om het ruimtestation te vervangen.

Of Trump daadwerkelijk de subsidiekraan dichtdraait, zal snel duidelijk worden. De begroting moet uiterlijk op 12 februari worden gepubliceerd. Daarna moet die worden goedgekeurd door de Senaat.