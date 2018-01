Beursupdate: Dure euro nekt AEX

De AEX-index sloot 0,2% in de min op 565,07 punten. De Midkap zakte 0,7% naar 846,38 punten.

„Er was veel volatiliteit op de beurs. Hoewel de onderliggende fundamenten sterk zijn, was er wat onzekerheid of de AEX voorlopig een top op 572 punten heeft bereikt en of er mogelijk een correctie komt”, zei marktanalist Ron van der Does (IG). De koersenborden in Frankfurt (-1%), Londen (-0,4%) en Parijs (-0,3%) kleurden eveneens rood.

Vanmiddag ging alle aandacht op de financiële markten uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Bankpresident Mario Draghi hield zoals verwacht de rente ongewijzigd. Beleggers waren vooral gespitst op mededelingen van Draghi over het bestaande opkoopprogramma van obligaties, gelet op de aanhoudende kracht van de euro tegenover de dollar.

ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski had verwacht dat Draghi zou laten doorschemeren dat de ECB na september niet gaat stoppen met het opkopen van obligaties. De ECB-president gaf inderdaad aan dat het opkoopprogramma blijft voortduren, voor zolang dat nodig is. Brzeski houdt rekening met een verlenging tot eind dit jaar. „Een eerste renteverhoging van de ECB is niet te verwachten voor medio 2019”, aldus de ING-hoofdeconoom.

Volgens beursman Van der Does kwam Draghi nauwelijks met nieuws. „Eigenlijk gaven zijn woorden geen aanleiding voor het oplopen van de euro tot boven de $1,25.”

Wall Street koerste vanmiddag licht hoger. In Japan ging de Nikkei-index vanochtend gebukt onder een aantrekkende yen. De Japanse hoofdgraadmeter gleed 1,1% weg.

In de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal de koploper met een plus van 1,7%. Randstad mocht 1,2% bijschrijven. De uitzender ontving eerder deze week een koopadvies van zakenbank Goldman Sachs.

Ahold Delhaize kreeg er 1,3% bij. Daarmee werd dip van de voorgaande dag in reactie op zwak ontvangen resultaten deels weggewerkt.

Bij de oliefondsen viel vooral tankopslagconcern Vopak op, dat 2,5% liet liggen. Royal Dutch Shell (-0,2%) en SBM Offshore (-0,6%) verkeerden eveneens in het rood.

Altice ging 2,3% omlaag. Branchegenoot Orange meldde dat een overname van de Franse Altice-dochter SFR geen optie is, omdat de mededingingsautoriteiten dit niet zouden goedkeuren. De dollargevoelige aandelen Relx (-1,9%), Unilever (-1%) en Wolters Kluwer (-2,4%) waren eveneens in mineur.

Bij de middelgrote fondsen schoot Sligro 3,3% omhoog. Het groothandelsbedrijf zag de winst en omzet in 2017 stijgen en wil het dividend verhogen. De aankondiging om zijn supermarktketen Emté in de etalage te zetten, kreeg ook een opgewekte ontvangst op de beurs.

Philips Lighting (-5%) had flink last van het winstalarm dat de Oostenrijkse branchegenoot Zumtobel naar buiten bracht.

Op de lokale markt stal ALUMEXX (+12,2%) de show na de bekendmaking om de komende jaren versneld de marktpositie verder uit te willen bouwen in Europa.

Neways steeg 9,5%. De elektronicatoeleverancier uit het Brabantse Son werd deze week al 20,9% meer waard. Dat was mede te danken aan lovende woorden van beheerder Willem Burgers van het Add Value Fund, die verwacht dat Neways kan uitgroeien tot een nieuwe beurslieveling.

Novisource spurtte 3,2% vooruit in reactie de melding van het bedrijf een bod te hebben ontvangen op zijn concultancy-activiteiten en de bemiddelingsactiviteiten van de hand te willen doen.

Wilt u weten welke aandelen de show gaan stelen en of er nog meer in het vat zit voor de koersen? Volg dan vanavond het gratis DFT-seminar. Klik hier om in te schrijven.