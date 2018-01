Tijdelijk mopshondjescafé in Amsterdam

Initiatiefnemer Katja Heinrich, eigenaar van een evenementenbureau, wilde het jaar beginnen „met iets leuks voor zichzelf.” Het aanvankelijke idee was om het café maar één dag te openen. Omdat de kaarten (met hondje 5 euro en zonder hondje 10 euro) binnen een dag waren uitverkocht, is het evenement uitgebreid naar drie dagen, twee shifts per dag. Per shift van drie uur zijn telkens zo’n vijftig mensen aanwezig en dribbelen er zo’n dertig rimpelige hondjes rond.

Heinrich heeft zo’n 700 mensen moeten weigeren, die zelfs uit België en Duitsland voor de mopsbijeenkomst naar Amsterdam wilden komen. Door de massale belangstelling overweegt de organisator in de toekomst meerdere edities te organiseren.