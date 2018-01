Kandidate VVD Deventer van kieslijst vanwege werkstraf

Dikken werd donderdagmiddag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor haar aandeel in een handgemeen in Deventer in april vorig jaar, aldus de Stentor. Twee weken geleden stond ze samen met twee medeverdachten, allebei familieleden van Dikken, terecht voor drie rechters.

Samen met de twee medeverdachten zou Dikken verhaal zijn gaan halen. Het vermoeden was dat hun zoon ontuchtige handelingen zou hebben gepleegd. De woede liep ter plaatse zo hoog op dat de vrouw enkele ruiten van een auto insloeg.

’Niet trots’

„Laat ik voorop zeggen dat ik niet trots ben op wat ik heb gedaan”, zegt Dikken. „Ik kwam op voor mijn kinderen.” De vrouw gaat niet in beroep tegen haar veroordeling.

In eerste instantie zou de plaatselijke VVD oordelen over het lot van Dikken, aldus de vrouw zelf. Fractievoorzitter en lijsttrekker Daaf Ledeboer was „volledig overvallen” door het nieuws, toen een verslaggever hem ermee confronteerde. Uiteindelijk besloot Dikken donderdag om zelf op te stappen.

’Juiste beslissing’

Anita Dikken stond op de zevende plaats van de kandidatenlijst van de VVD in Deventer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bestuursvoorzitter Harco Jellema van VVD Salland, waar Deventer onder valt, zegt tegen de Stentor dat Dikken de juiste beslissing heeft genomen. „Iemand die op de kandidatenlijst staat voor de VVD hoort van onbesproken gedrag te zijn. En iemand die veroordeeld is, kan niet op de lijst staan.”