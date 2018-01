Beursverslag: Ahold hekkensluiter op vlak Damrak

De AEX-index noteerde rond 09:15 uur vrijwel vlak op 565,2 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,2% lager op 844,7 punten.

Op Wall Street steeg de Dow-Jonesindex donderdag 0,5% tot een nieuw recordniveau van 26.392,79 punten.

Beleggers houden vooral de koers van de euro in de gaten, die in de afgelopen tijd sterk is opgelopen. Een dure euro is nadelig voor de Europese exportsector en voor bedrijven met veel dollarinkomsten, zoals Ahold en Aegon. Vrijdag stond de euro 0,8% hoger op $1,25.

Op het Damrak voerde RELX (voorheen Reed Elsevier) de hoofdfondsen aan met een winst van 0,5%.

Staalconcern Arcelor Mittal steeg 0,2% na een pluim van JP Morgan.

Shell kreeg er 0,1% bij. Het olie- en gasconcern zou interesse hebben in een overname van laadpalenexploitant Allego van netwerkbedrijf Alliander. Vorig jaar werd al NewMotion overgenomen, exploitant van 30.000 laadpalen in diverse Europese landen. Shell wilde niet reageren.

Chipmachinemaker ASML verloor 0,2%. Zijn belangrijke klant en aandeelhouder Intel liet weten de recente belastingverlaging in de Verenigde Staten aan te grijpen om zijn winstuitkering aan aandeelhouders op te krikken, maar ziet ook extra ruimte voor investeringen.

Onderaan in de AEX-index stond supermarktconcern Ahold met een verlies van 0,9%.